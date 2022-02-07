В Татарстане автоинспекторы изъяли около двух килограммов гашиша

Фото: Максим Платонов

Ночью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Hyundai на автодороге М-7 «Волга» для проверки. В ходе нее полицейские изъяли около двух килограммов гашиша у 52-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Водитель нервничал и неохотно отвечал на вопросы, в связи с чем было принято решение о досмотре его личных вещей и автомашины. В ходе осмотра на заднем сиденье обнаружен черный пакет, внутри которого находились свертки с неизвестным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое, общей массой 1959,4 грамма, является гашишом.



Установлено, что мужчина по указанию куратора интернет-магазина забрал оптовую закладку с наркотическим средством и должен был расфасовать ее по тайникам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

фото: прокуратура РТ

28 января прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Пензенской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованном группой, в особо крупном размере, (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Его задержали на посту «Малиновка», расположенном на 777-м км трассы М-7 «Волга» Москва — Уфа на территории Верхнеуслонского района.

Максим Кокунин