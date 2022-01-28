В Татарстане осудят наркокурьера из Пензенской области

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Пензенской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в особо крупном размере, (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, неустановленное лицо создало организованную группу для сбыта наркотиков на территории нескольких регионов России. В мае прошлого года руководитель организованной группы купил почти 3 кг «синтетики» и спрятал в тайнике в лесопосадке во Владимирской области. Позже обвиняемый забрал наркотики и поехал в Казань.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Его задержали на посту «Малиновка», расположенном на 777-м км трассы М-7 Волга «Москва — Уфа» на территории Верхнеуслонского района. Наркотики изъяли из оборота. Свою вину мужчина частично признал, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На этой неделе в Тамбовской области задержали наркокурьера из Татарстана, перевозившего особо крупную партию наркотиков. По данным правоохранителей, он приобрел мефедрон на территории Курской области через тайник и хотел реализовать партию наркотиков в республике.

Татьяна Леухина