В Казани пройдет «Робосабантуй-2022»
В Казани 27 февраля пройдет Поволжский детский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Дети будут соревноваться в пяти номинациях: сумо Lego-роботов, «Чертежник», футбол управляемых роботов, конкурс творческих проектов и конкурс Lego-конструирования «Мечтай, создавай, испытывай».
В декабре председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказывала, что в Казани с начала работы мультимедийного парка «Союзмультпарк» его посетили более 6 тысяч человек. На территории центра представлено 12 высокотехнологичных аттракционов. При их разработке применялись передовые технологии с использованием искусственного интеллекта, VR/AR, RTX technology, virtual mocap, motion capture, 3D анимации и другие.
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