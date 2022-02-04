Россияне вышли на парад олимпийцев в Пекине
В Пекине проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр. На параде уже прошлись российские спортсмены.
Напомним, Олимпийскому комитету России достался номер 46. Наши знаменосцы — Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.
Всего в параде участвует 91 делегация. Его традиционно открыли спортсмены из Греции. Последними выйдут хозяева соревнований — сборная Китая.
На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине присутствует и президент России Владимир Путин.
Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине 25 января. В список вошли 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым