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Россияне вышли на парад олимпийцев в Пекине

15:51, 04.02.2022
Россияне вышли на парад олимпийцев в Пекине
Фото: скриншот трансляции

В Пекине проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр. На параде уже прошлись российские спортсмены.

Напомним, Олимпийскому комитету России достался номер 46. Наши знаменосцы — Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.

Всего в параде участвует 91 делегация. Его традиционно открыли спортсмены из Греции. Последними выйдут хозяева соревнований — сборная Китая.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине присутствует и президент России Владимир Путин.

Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине 25 января. В список вошли 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины.

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