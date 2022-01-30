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Даниил Медведев выиграл первый сет в финале Australian Open — 2022

12:47, 30.01.2022
Даниил Медведев выиграл первый сет в финале Australian Open — 2022
Фото: tennis-russia.ru

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в первом сете финального матча на Открытом чемпионате Австралии — 2022.

Россиянин выиграл со счетом 6:2. Медведев сделал 4 эйса, а Надаль допустил две двойных ошибки и дважды всухую проиграл в геймах на своей подаче.

В случае победы Медведев впервые в карьере выиграет Australian Open.

Медведев в пятницу выиграл полуфинал Australian Open и вышел в финал чемпионата.

Маргарита Головатенко
Спорт

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