Даниил Медведев выиграл первый сет в финале Australian Open — 2022

Российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Рафаэля Надаля в первом сете финального матча на Открытом чемпионате Австралии — 2022.



Россиянин выиграл со счетом 6:2. Медведев сделал 4 эйса, а Надаль допустил две двойных ошибки и дважды всухую проиграл в геймах на своей подаче.

В случае победы Медведев впервые в карьере выиграет Australian Open.

Медведев в пятницу выиграл полуфинал Australian Open и вышел в финал чемпионата.

Маргарита Головатенко