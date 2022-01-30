Теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет в финале Australian Open — 2022 и проиграл третий

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл во втором сете финального матча на Открытом чемпионате Австралии — 2022 у испанца Рафаэля Надаля, но проиграл в третьем. Об этом сообщает RT.

Медведев обыграл соперника со счетом 7:6 (7:5). Счет по партиям — 2:0 в пользу россиянина.

Второй сет продолжался 1 час 24 минуты. Медведев сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а Надаль один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и выполнил два брейка.

Ранее Даниил Медведев выиграл первый сет со счетом 6:2. Он сделал 4 эйса, а Надаль допустил две двойных ошибки и дважды всухую проиграл в геймах на своей подаче.

Дарья Акимова