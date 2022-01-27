Гендиректор «КАМАЗа» рассказал, как компания работает без простоев при дефиците чипов

Пополнение запасов автокомпонентов впрок в связи с глобальным дефицитом чипов и проблемами в логистике неудобно «КАМАЗу» с точки зрения финансов, но это позволяет работать без простоев. Об этом заявил гендиректор челнинского автогиганта Сергей Когогин.

— Сейчас стало ясно, что наша система поставок «точно вовремя» работает плохо. Мы пришли с этим пониманием к тому, что стали увеличивать запасы, — сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Фото: kamaz.ru

Сейчас сроки доставки товаров из Китая в Россию выросли в два раза, из-за этого «КАМАЗу», приходится удваивать запасы компонентов для автопроизводства.

Также гендиректор «КАМАЗа» сообщил, что из 24 тысяч человек, которые работают в Набережных Челнах, в пик пандемии 1300—1500 человек уходили на больничный.



В прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме заявлял, что в ведомстве не исключают периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов в 2022 году.

Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. В июле один из российских автопроизводителей АвтоВАЗ на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh. Всего таких приостановок было четыре.

Татьяна Леухина