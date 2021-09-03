Минпромторг допустил сбои поставок автоэлектроники в следующем году

Фото: Максим Платонов (архив)

Минпромторг России не исключает периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов в 2022 году. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

— Я думаю, что текущий год точно будет связан с такими перебоями. Боюсь, что следующий год — мы можем быть свидетелями периодических сбоев поставки, — заявил он в разговоре с «РИА Новости».

В 2023 году Россия должна сама выйти на объемы собственного производства. Также Мантуров рассчитывает, что в 2023 году наладятся зарубежные автопоставки.

Дефицит чипов для автоэлектроники начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. В июле АвтоВАЗ на сутки приостановил производство машин семейства Lada Granta и Niva. Это связано с недопоставками электронных компонентов Bosh. Всего таких приостановок было четыре.

