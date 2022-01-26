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Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,28 миллиона рублей — это много или мало?

17:33, 26.01.2022 4
Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,28 миллиона рублей — это много или мало?

Средний размер выданных российскими банками кредитов на новые автомобили и машины с пробегом составил в декабре 2021 года 1,28 миллиона рублей, что стало рекордом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые большие средние размеры автокредитов были выданы в Москве (1,9 млн рублей), Московской области (1,55 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,47 млн рублей), Краснодарском крае с 1,39 млн рублей и Ленинградской области с 1,34 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году НБКИ отметило достаточно высокий спрос на автокредиты, хотя и во второй половине года их выдача немного сократилась при одновременном росте среднего чека. Это оказалось связано с продолжающимся дефицитом новых машин, закончившейся в первой половине 2021 года госпрограммой льготного автокредитования и консервативной кредитной политикой банков.

Фото: Максим Платонов

1,28 миллиона рублей — это:

  • $16,2 тысячи, или €14,2 тысячи, — по курсу Центробанка на сегодня.
  • На 231 тысячу рублей больше средней цены на подержанное авто в России — по данным аналитического агентства «Автостат», это 1,049 млн рублей.
  • На 280 тысяч рублей больше, чем средний размер автокредита в декабре 2020 года — тогда он был равен 1 миллиону рублей.
  • На 50 тысяч больше средней суммы автокредита за ноябрь 2021 года — месяцем ранее было зафиксировано 1,23 млн рублей.
  • На 150 тысяч больше, чем та же цифра по Татарстану — в декабре 2021 года она составляла примерно 1,15 млн рублей.
  • В 4,2 раза больше наибольшего среднего размера потребительского кредита в России за прошлый год — в апреле 2021 года он достиг 304,5 тысячи рублей.
  • Примерно в 2,6 раза меньше, чем средний размер ипотечного кредита в декабре 2021 года — тогда он упал до 3,4 млн рублей.
  • Примерная стоимость подержанных Nissan Qashqai и Renault Kaptur — по 1,2 миллиона каждая машина.
  • В такую же сумму оценили новый герб Пермского края — в ноябре 2021 года на сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по его изготовлению и монтажу, где была указана начальная цена контракта.
  • 12 сильно подержанных Daewoo Nexia — каждая машина стоит примерно по 100 тысяч рублей.
  • За эти деньги можно купить б/у Mercedes-Benz E-класса, правда, только где-то 2011 года выпуска.
  • А вот на Audi A5 с пробегом не хватит — авто стоит около 1,3 миллиона.
  • Примерно столько же стоит новый Hyundai Solaris — 1,26 миллиона.
  • И Kia Rio — 1,23 миллиона.
Дарья Акимова
ЭкономикаБанкиАвто

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17:40
    ну если и лада у нас за лям перевалила... ничего удивительного
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  • Анонимно 17:40
    это трындец!
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  • Анонимно 18:40
    А вот на Audi A5 с пробегом не хватит — авто стоит около 1,3 миллиона.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/239146-sredniy-razmer-vydannyh-avtokreditov-dostig-v-dekabre-128-mln-rubley - смотря какой год
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  • Анонимно 18:41
    И Kia Rio — 1,23 миллиона.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/239146-sredniy-razmer-vydannyh-avtokreditov-dostig-v-dekabre-128-mln-rubley - и здесь, рио рио рознь!
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