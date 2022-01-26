Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,28 миллиона рублей — это много или мало?

Средний размер выданных российскими банками кредитов на новые автомобили и машины с пробегом составил в декабре 2021 года 1,28 миллиона рублей, что стало рекордом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые большие средние размеры автокредитов были выданы в Москве (1,9 млн рублей), Московской области (1,55 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,47 млн рублей), Краснодарском крае с 1,39 млн рублей и Ленинградской области с 1,34 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году НБКИ отметило достаточно высокий спрос на автокредиты, хотя и во второй половине года их выдача немного сократилась при одновременном росте среднего чека. Это оказалось связано с продолжающимся дефицитом новых машин, закончившейся в первой половине 2021 года госпрограммой льготного автокредитования и консервативной кредитной политикой банков.

Фото: Максим Платонов

1,28 миллиона рублей — это:

$16,2 тысячи, или €14,2 тысячи, — по курсу Центробанка на сегодня.

— по курсу Центробанка на сегодня. На 231 тысячу рублей больше средней цены на подержанное авто в России — по данным аналитического агентства «Автостат», это 1,049 млн рублей.

средней цены на подержанное авто в России — по данным аналитического агентства «Автостат», это 1,049 млн рублей. На 280 тысяч рублей больше , чем средний размер автокредита в декабре 2020 года — тогда он был равен 1 миллиону рублей.

, чем средний размер автокредита в декабре 2020 года — тогда он был равен 1 миллиону рублей. На 50 тысяч больше средней суммы автокредита за ноябрь 2021 года — месяцем ранее было зафиксировано 1,23 млн рублей.

средней суммы автокредита за ноябрь 2021 года — месяцем ранее было зафиксировано 1,23 млн рублей. На 150 тысяч больше , чем та же цифра по Татарстану — в декабре 2021 года она составляла примерно 1,15 млн рублей.

, чем та же цифра по Татарстану — в декабре 2021 года она составляла примерно 1,15 млн рублей. В 4,2 раза больше наибольшего среднего размера потребительского кредита в России за прошлый год — в апреле 2021 года он достиг 304,5 тысячи рублей.

наибольшего среднего размера потребительского кредита в России за прошлый год — в апреле 2021 года он достиг 304,5 тысячи рублей. Примерно в 2,6 раза меньше , чем средний размер ипотечного кредита в декабре 2021 года — тогда он упал до 3,4 млн рублей.

, чем средний размер ипотечного кредита в декабре 2021 года — тогда он упал до 3,4 млн рублей. Примерная стоимость подержанных Nissan Qashqai и Renault Kaptur — по 1,2 миллиона каждая машина.

подержанных Nissan Qashqai и Renault Kaptur — по 1,2 миллиона каждая машина. В такую же сумму оценили новый герб Пермского края — в ноябре 2021 года на сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по его изготовлению и монтажу, где была указана начальная цена контракта.

оценили новый герб Пермского края — в ноябре 2021 года на сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по его изготовлению и монтажу, где была указана начальная цена контракта. 12 сильно подержанных Daewoo Nexia — каждая машина стоит примерно по 100 тысяч рублей.

сильно подержанных Daewoo Nexia — каждая машина стоит примерно по 100 тысяч рублей. За эти деньги можно купить б/у Mercedes-Benz E-класса, правда, только где-то 2011 года выпуска.

можно купить б/у Mercedes-Benz E-класса, правда, только где-то 2011 года выпуска. А вот на Audi A5 с пробегом не хватит — авто стоит около 1,3 миллиона.

Примерно столько же стоит новый Hyundai Solaris — 1,26 миллиона.

стоит новый Hyundai Solaris — 1,26 миллиона. И Kia Rio — 1,23 миллиона.

Дарья Акимова