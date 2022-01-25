В Татарстане подали первое электронное заявление на регистрацию права собственности дольщика

В Татарстане подано первое заявление застройщиком на регистрацию права собственности за дольщиком, сообщила пресс-служба Росреестра республики.



Так, право собственности участника долевого строительства из Набережных Челнов Росреестр зарегистрировал в течение одного рабочего дня. Такая возможность появилась у татарстанцев с вступлением в силу изменений в закон об участии в долевом строительстве.

Согласно новым правилам, передаточный акт на бумажном носителе можно перевести в форму электронного образа. Для этого документ нужно сканировать и заверить усиленной квалифицированной электронной подписью представителя застройщика. Электронная подпись дольщика не требуется. Электронный образ документа обладает той же юридической силой, что и документ на бумажном носителе. Оплата за изготовление электронного образа документа с дольщика не взимается.

Раньше при регистрации прав на недвижимость в новостройках задействовали застройщиков, дольщиков, МФЦ и Росреестр. Сейчас застройщики могут подавать заявления в электронном виде без участия граждан.

Если документы поданы в бумажном виде, то срок государственной регистрации права собственности дольщика на основании заявления застройщика составлял 7—9 рабочих дней. При подаче заявления в электронном виде срок может быть сокращен даже до одного дня.

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В Казани жилищные условия в 2021 году улучшили 1 666 семей. Возможность вселиться в свои квартиры получили 2 326 обманутых дольщиков. В 2021 году квартиры по соципотеке приобрели 1 293 семьи, 419 из них — молодые семьи и 874 — семьи работников бюджетной сферы. С прошлого года для того, чтобы стать участником программы, можно подать документы через МФЦ либо через портал госуслуг.

Маргарита Головатенко