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Завтра Виталий Лисакович должен присоединиться к «Рубину»

22:40, 19.01.2022
Завтра Виталий Лисакович должен присоединиться к «Рубину»
Фото: fclm.ru

Белорусский форвард Виталий Лисакович покидает московский «Локомотив» и уже завтра должен перейти в новую команду. Об этом сообщает «Чемпионат».

Издание информирует, что в четверг 23-летний нападающий прибудет в расположение казанского «Рубина», а все детали трансфера уже согласованы.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» просили за нападающего 1,5 млн евро. Казанский клуб уже пополнился одним новичком из московского клуба. В конце 2021 года «Рубин» подписал Александра Ломовицкого и при этом отдал своего воспитанника Данила Степанова в тульский «Арсенал».

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