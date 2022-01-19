Завтра Виталий Лисакович должен присоединиться к «Рубину»

Белорусский форвард Виталий Лисакович покидает московский «Локомотив» и уже завтра должен перейти в новую команду. Об этом сообщает «Чемпионат».

Издание информирует, что в четверг 23-летний нападающий прибудет в расположение казанского «Рубина», а все детали трансфера уже согласованы.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» просили за нападающего 1,5 млн евро. Казанский клуб уже пополнился одним новичком из московского клуба. В конце 2021 года «Рубин» подписал Александра Ломовицкого и при этом отдал своего воспитанника Данила Степанова в тульский «Арсенал».