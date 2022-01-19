Татарстанцы смогут создать анимационный проект для онлайн-кинотеатра
Жители Татарстана могут направить заявки на питчинг детских анимационных проектов. Они принимаются до 20 февраля.
Авторы лучших заявок получат возможность создать анимационный проект для онлайн-кинотеатра Ivi. Их определят на XXVII Открытом фестивале анимационного кино в Суздале — там 18 марта пройдет финальный очный питчинг проектов.
В сентябре в столице Татарстана определили победителя Международного питчинга кинопроектов, который состоялся в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Им стал проект татарстанца Александра Ширманова «Ракурс».
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