В Челнах начали разбирать елку на площади Азатлык
В Набережных Челнах на площади Азатлык начали убирать елку. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в своем Instagram.
Торжественное открытие елки состоялось 17 декабря.
На прошлой неделе в мэрии Казани рассказали, что елочные городки начнут закрываться после 16 января. А в минувшую субботу в парке «Черное озеро» состоялось мероприятие «Добрый каток».ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым