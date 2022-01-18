Новости общества

03:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах начали разбирать елку на площади Азатлык

02:25, 18.01.2022
В Челнах начали разбирать елку на площади Азатлык
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах на площади Азатлык начали убирать елку. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в своем Instagram.

Торжественное открытие елки состоялось 17 декабря.

Фото: instagram.com/rimmarav

На прошлой неделе в мэрии Казани рассказали, что елочные городки начнут закрываться после 16 января. А в минувшую субботу в парке «Черное озеро» состоялось мероприятие «Добрый каток».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также