«Ак Барс» опроверг информацию, что Артем Галимов отказался от вызова в олимпийскую сборную

Пресс-служба казанского «Ак Барса» заявила, что форвард команды поедет в сборную России, опровергнув информацию хоккейного инсайдера Алексея Шевченко. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Казанского клуба.



«Галимов все-таки едет в сборную России. В понедельник вместе с Тимуром Биляловым и Дмитрием Воронковым они вылетят в Москву из Казани», — сообщили в пресс-службе «Ак Барса».





Ранее Шевченко сообщал, что Галимов отказался от вызова на сборы команды в Новогорске для подготовки к Олимпиаде в Пекине.



«Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов отказался играть за сборную. Мотивы пока выясняются, но это первый отказ», — написал Шевченко.



В нынешнем сезоне 22-летний Галимов сыграл 47 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

