Еще шесть случаев смерти от коронавируса подтвердились в Татарстане
В Татарстане подтвердились шесть случаев коронавируса, сообщили в Минздраве республики.
От инфекции скончались двое мужчин 1939 и 1937 годов рождения и четыре женщины 1950, 1938, 1958 и 1953 годов рождения.
Всего в регионе зарегистрировано 1 512 летальных случаев от COVID-19.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 114 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 44 072 случая COVID-19.
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