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Еще шесть случаев смерти от коронавируса подтвердились в Татарстане

11:44, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Еще шесть случаев смерти от коронавируса подтвердились в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились шесть случаев коронавируса, сообщили в Минздраве республики.

От инфекции скончались двое мужчин 1939 и 1937 годов рождения и четыре женщины 1950, 1938, 1958 и 1953 годов рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 1 512 летальных случаев от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 114 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 44 072 случая COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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