На татарстанца возбудили уголовное дело из-за истязаний сына и его матери

На 38-летнего жителя Актанышского района Татарстана возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Как считает следствие, подозреваемый в 2021 году без причины бил своего сына 2009 года рождения. Мать и дедушка мальчика обратились в правоохранительные органы с заявлением. Дедушка зафиксировал следы побоев на теле ребенка на камеру.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления частично. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о передаче в производство следственного управления уголовного дела, которое ранее было возбуждено по факту истязания мужчиной матери мальчика.

Фото: realnoevremya.ru

В начале декабря Советский районный суд Казани арестовал 31-летнюю местную жительницу Алену Епанешникову, которая издевалась над своей дочерью и снимала это на видео. Она подозревается в истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Маргарита Головатенко