Нефть снова дешевеет, цена Brent опустилась ниже $73 за баррель

Котировки нефти в среду показывают снижение из-за опасений, что предложение в 2022 году будет расти сильнее спроса, сообщает «Интерфакс».



Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на 8.10 мск на лондонской бирже ICE Futures составила $72,89 за баррель — это на $0,81 (1,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник по итогам торгов контракты подешевели на $0,69 (0,9%) — до $73,7 за баррель.

Фьючерсы нефти WTI на январь опустились на $0,92 (1,3%) на торгах NYMEX и составили $69,81 за баррель. К закрытию торгов стоимость контрактов снизилась на $0,56 (0,8%), составив $70,73 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник утром, 14 декабря, согласно данным торгов, российский рынок акций падал на сохранении геополитических рисков и ухудшении конъюнктуры внешних рынков. Нефть марки Brent на торгах дешевеет на 0,4% — до $74,1 за баррель.



26 ноября цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с сентября.

Маргарита Головатенко