Летные испытания первого построенного «с нуля» в Казани Ту-160М начнутся в следующем году

Начало летных испытаний первого построенного на Казанском авиазаводе Ту-160М «Белый лебедь» запланировано на 2022 год. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

— Серийное производство новых Ту-160 уже развернуто на заводе в Казани. Ожидаем, что первая такая машина выйдет на испытания в следующем году, — рассказал он «Интерфаксу».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на заводе ПАО «Туполев» ведется глубокая модернизация строевых самолетов в облик Ту-160М, напомнил Мантуров.

В феврале Минобороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года. По данным СМИ, эти работы связаны с сопряжением новой ракеты (изделие 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изделие 70М), который строится на Казанском авиазаводе.



Татьяна Леухина