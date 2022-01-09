В Казани проводят экспертизу якобы незаконно отчужденных квартир в деле «Егозы»

Квартиры в жилом комплексе «Магеллан», за отчуждение которых на совладелицу сети частных детсадов «Егоза» Наталью Реснянскую завели уголовное дело, проходят экспертизу. Ее назначения добился в Арбитражном суде РТ представитель обвиняемой. По версии следствия, объединенные в одно помещение восемь квартир для создания детского сада в этом ЖК Реснянская реализовала с большим дисконтом и без реальной оплаты. Таким образом, считает обвинение, владелица «Егозы» выводила активы в преддверии банкротства, имея большой долг перед «Суваром».

Сама Реснянская опровергает эти обвинения, обещая доказать, что не совершала преступления. В канун новогодних праздников татарстанский арбитраж удовлетворил ее ходатайство и поручил экспертам определить рыночную стоимость восьми квартир в ЖК «Магеллан» на улице Чистопольской, 38. По этому адресу находился другой частный детский сад «Егозы», который основательница сети создала из жилых помещений на первом этаже дома, сломав перегородки. По решению суда осмотр и оценку недвижимости 27 декабря провело ООО «Контраст», после чего эксперты должны были подготовить отчет в течение 10 дней. Их отчет заслушают сразу после новогодних каникул — следующее заседание состоится 12 января.

Работу оценщиков в сумме 45 тыс. рублей оплатит сама Реснянская. Фото: realnoevremya.ru

«Лицам, участвующим в деле, обеспечить возможность проведения натурного обследования объектов в полном объеме, требуемом для производства экспертизы. Сторонам по требованию эксперта представить документы и материалы, необходимые для производства экспертизы», — говорится в определении суда.

Работу оценщиков в сумме 45 тыс. рублей оплатит сама Реснянская. Кроме того, ВИП-педагогу удалось добиться рассмотрения ее заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов о банкротстве Центра образования «Егоза». Собственно, ходатайство о назначении экспертизы принадлежавшей ему недвижимости было подано в рамках этого арбитражного дела.

Центр образования «Егоза» был признан банкротом 28 мая 2020 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника назначен Иван Кондратьев.

Центр образования «Егоза» был признан банкротом 28 мая 2020 года, в отношении него открыто конкурсное производство. Фото: kazanfirst.ru

Долг покрывался продажей квартир

Таким образом, Наталья Реснянская хочет снять с себя большую часть обвинений в возбужденном против нее уголовном деле с ущербом в 95 млн рублей. Потерпевшими по нему признаны Минобрнауки Татарстана, банк «Зенит», застройщик «Сувар-Казань» и конкурсный управляющий ЧОУ «Егоза». Процесс стартовал в октябре прошлого года в Вахитовском суде Казани. Следком и прокуратура Татарстана обвиняют владелицу «Егозы» в афере с субсидиями, а также неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями с отчуждением квартир в казанском ЖК «Магеллан». Защита обвиняемой расценивает данное дело как оружие корпоративного спора за активы компании и намерена биться за оправдательный приговор.

Спор разгорелся из-за долга в 12,3 млн рублей, который Реснянская не выплатила АО «Сувар-Казань» при покупке двухэтажного здания в ЖК «Лесной городок», где разместился еще один детский сад ее сети. Впоследствии компания добилась банкротства «Егозы». Покрыть этот долг и еще 11,8 млн рублей банку «Зенит» могла бы продажа восьми жилых помещений в ЖК «Магеллан». Но, по версии кредиторов и следствия, хозяйка сети увела их из конкурсной массы.

Обвинение считает, что договоры купли-продажи квартир были фиктивными и заключались по цене ниже рыночной стоимости, разница составляла где-то 600 тысяч, а где и 2 млн рублей. Впрочем, по факту оплата за квартиры от покупателей так и не поступила.

Спор разгорелся из-за долга в 12,3 млн рублей, который Реснянская не выплатила АО «Сувар-Казань» при покупке двухэтажного здания в ЖК «Лесной городок». Фото: Ринат Назметдинов

На суде Реснянская заявила, что у нее были реальные покупатели на недвижимость. «Но как только поступали документы на регистрацию в Росреестр, «Сувар» включал административный ресурс и представитель этой компании обзванивал людей со словами, что «Егоза» — банкрот, и через неделю люди эти сделки расторгали», — отметила она на процессе.

Это и привело к тому, что по искам конкурсного управляющего Ивана Кондратьева договоры продажи «детсадовских» квартир в ЖК «Магеллан» арбитраж признал недействительными.

Элеонора Рылова