Путин и Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Казахстане и «реализацию совместных шагов в рамках ОДКБ», сообщает «РИА Новости».



От Армении в Казахстан направлено 100 миротворцев. Ранее туда направила свой контингент из бойцов-десантников Россия. Военнослужащие в составе коллективных войск ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента Касыма-Жомарт Токаева.

Миротворцы, как утверждается, будут охранять правительственные, дипломатические здания и другие объекты инфраструктуры и не будут участвовать в поддержании правопорядка на улицах.

Фото: kremlin.ru

ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан накануне. Первые российские подразделения из состава миротворческих сил прибыли в Казахстан вчера.

Маргарита Головатенко