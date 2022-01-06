Казахстан приостановил въезд иностранцев из-за режима ЧП

Казахстан приостановил въезд в страну иностранных граждан в связи с режимом ЧП, сообщил представитель казахстанского посольства в Ташкенте.



Попасть в Казахстан иностранным гражданам временно невозможно авиасообщением, каким-либо другим транспортом и пешим порядком, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня в МИД РФ заявили, что Россия рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Маргарита Головатенко