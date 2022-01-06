МИД РФ: Россия рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства

Россия рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем и с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства, заявили в российском МИД.



РФ продолжит консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ, чтобы в случае необходимости посодействовать контртеррористической операции, проводимой правоохранительными органами Казахстана, и обеспечить безопасность мирных жителей, жизненно важных объектов критической инфраструктуры.

«Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике», — заключили в МИД.

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Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения.

Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, в том числе несколько человек были обезглавлены. Наличие тел с такими увечьями власти расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату».

Сегодня Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Маргарита Головатенко