В Гидрометцентре предупредили о проблемах с урожаем из-за дефицита осадков в Татарстане и других регионах ПФО

За последние четыре месяца в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Оренбургских областях сформировался дефицит осадков. Это может привести к засушливости почвы весной и летом и к проблемам с урожаем, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С сентября по декабрь в Татарстане и Мордовии выпало всего лишь 80% от нормы, в Ульяновской области — 83%, в Оренбургской области — 84%, в Башкортостане — 85%.

Все это создает вероятность рисков для засушливости почвы, которая может приводить к проблемам с урожаем или большому количеству лесных пожаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Это потом будет сказываться, потому что от тех осадков, что выпадают зимой, зависит количество продуктивной влаги. При таянии снега влага будет перемещаться в верхние слои почвы, — приводит ТАСС его слова.



Летом 2021 года засуха в Поволжье серьезно повлияла на работу аграриев Татарстана. В Министерстве сельского хозяйства республики предупреждали, что неурожай повлечет за собой рост цен.



Татьяна Леухина