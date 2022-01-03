В России выделят 416,8 млн рублей на участие сборных России в соревнованиях

Правительство России направит 416,8 млн рублей Министерству спорта для поддержки Центра спортивной подготовки сборных команд РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что результатом является обеспечение участия членов спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программу Олимпийских и Паралимпийских игр и др. Министерство спорта должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что столица Татарстана стала лучшим городом республики по подготовке спортсменов. Кроме того, по итогам 2021 года различные награды заслужили и казанские спортивные школы и спортсмены.

Диана Жиленкова