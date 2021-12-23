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УНИКС уступил «Барселоне» в матче Евролиги

06:18, 23.12.2021
УНИКС уступил «Барселоне» в матче Евролиги
Фото: instagram.com

«Барселона» обыграла УНИКС в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (111:109 ОТ).

По ходу четвертой четверти казанская команда оторвалась на 20 очков, но в концовке хозяева перевели игру в овертайм — 94:94.

«Барселона» заняла первое место в турнирной таблице, УНИКС — седьмое.

Ранее казанский УНИКС обыграл московский ЦСКА со счетом 88:67 в матче Евролиги.

Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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