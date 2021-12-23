УНИКС уступил «Барселоне» в матче Евролиги
«Барселона» обыграла УНИКС в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (111:109 ОТ).
По ходу четвертой четверти казанская команда оторвалась на 20 очков, но в концовке хозяева перевели игру в овертайм — 94:94.
«Барселона» заняла первое место в турнирной таблице, УНИКС — седьмое.
Ранее казанский УНИКС обыграл московский ЦСКА со счетом 88:67 в матче Евролиги.
Маргарита ГоловатенкоСпортБаскетбол Татарстан
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