В России за сутки выявили 21 073 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 21 073 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 479 344 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 30 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 43 004 человека, всего выздоровевших — 9 423 227 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 926 россиян, всего от инфекции скончались 307 948 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 21 119 заражений коронавирусом.

Маргарита Головатенко