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В России выявили еще 21 119 заражений коронавирусом

11:32, 29.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили еще 21 119 заражений коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 21 119 новых заражений COVID-19. За все время инфекцию подхватил 10 458 271 россиянин.

В общей сложности выздоровели 9 380 223 гражданина РФ, в том числе 42 776 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 932 человек. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составило 307 022 умерших.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведена 541 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 332 078 человек.

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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