В России выявили еще 21 119 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 21 119 новых заражений COVID-19. За все время инфекцию подхватил 10 458 271 россиянин.

В общей сложности выздоровели 9 380 223 гражданина РФ, в том числе 42 776 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 932 человек. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составило 307 022 умерших.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведена 541 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 332 078 человек.



Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова