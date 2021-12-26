В России зарегистрировали 23 721 случай COVID-19

В России выявили 23 721 новый случай COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 10 392 020 случаев.

Выздоровели за сутки 37 285 пациентов. Общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 9 259 771. Умерли за сутки 968 россиян, с начала пандемии в стране зарегистрировано 304 218 летальных случаев COVID-19.

Фото: mos.ru

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