Главное о коронавирусе на 26 декабря: Татарстан привил 92% от плана, от «омикрона» защитит гибридный иммунитет

Фото: Максим Платонов

В Татарстане осталось привить 160 тысяч человек для достижения коллективного иммунитета

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 98 заболевших COVID-19. Всего на 26 декабря в республике зарегистрировано 42 260 случаев заражения коронавирусом. Вылечились за минувшие сутки 174 татарстанца, всего — 35 865. За минувшие сутки подтвердилась смерть 5 человек от COVID-19, за весь период пандемии от инфекции умерли 1 410 пациентов.



В Татарстане вчера подтвердились пять случаев смерти от COVID-19 — умерли трое мужчин и две женщины. Всего в Татарстане зарегистрировано 1 410 летальных исходов от COVID-19.



В Татарстане привилось 92% взрослого населения от плана, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Это более 2 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета в республике нужно привить 2,4 млн жителей.



Фото: Максим Платонов

Главный санитарный врач республики Марина Патяшина сообщила вчера на совещании в Доме правительства РТ, что всего осталось вакцинировать 160 тысяч татарстанцев, чтобы достигнуть заветной цифры в 80% привитых.



Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал объяснять людям о необходимости вакцинироваться максимально корректно, не допуская оскорблений. На субботнем совещании он вновь осудил высказывание мэра Елабуги Рустема Нуриева. «Я сам хочу извиниться перед взрослым населением за то, что произошло. Ни в коем случае нельзя так высказываться», — сказал он.



Во Временном инфекционном госпитале РКБ сейчас находятся 111 пациентов с COVID-19: в акушерском отделении — 9 пациенток, в реанимации — 20 больных, на ИВЛ — 11 человек.

Фото: Илья Репин

Пульмонолог Гульназ Шакирова предположила, что некоторые пациенты могут умирать от COVID-19 из-за генетической предрасположенности. Она говорила о тех людях, которые приходят в ковидный госпиталь молодыми, здорового телосложения, без сопутствующих заболеваний и у которых болезнь протекает крайне агрессивно. Медики пока не понимают причин таких случаев.



Иммунолог рассказал о риске смерти спустя несколько месяцев после перенесенного COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 721 случай COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 10 392 020 зараженных.



Вылечились от коронавируса за последние сутки 37 285 пациентов. Всего в связи с выздоровлением за время пандемии в стране выписали 9 259 771 человек.



Умерли от COVID-19 за последние сутки 968 россиянин. Общее количество жертв коронавируса в России достигло 304 218 человек.

По мере распространения омикрон-штамма коронавируса им все чаще заражаются дети, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он указал на необходимость обучать детей соблюдению мер профилактики, своевременно диагностировать инфекционные заболевания внутри детских коллективов.

Фото: minzdrav.gov.ru

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют пережить инсульт или инфаркт. После того, как они переболевают ковидом, у них сохраняются симптомы, слабость, нарушения работы сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики.

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что от омикрон-штамма может защитить гибридный иммунитет — комбинация перенесенного заболевания и вакцинации. Делать прививку от COVID-19 — необходимо, даже если человек не болел.

Минздрав России начал разрабатывать новые рекомендации по лечению COVID-19 из-за «омикрона», сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Такое решение принято на основе исследований эффективности лечения COVID-19, вызванного новым вариантом.

Фото: Максим Платонов

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать меры предосторожности во время поездок в пандемию. Он посоветовал путешественникам хорошо подумать, нужно ли куда-либо отправляться во время эпидемии. Они должны быть привиты и соблюдать меры профилактики. Альтштейн рекомендовал менять маски в транспорте и местах большого скопления людей каждые два часа.

В России все выявленные случаи заражения «омикроном» — завозные. Иных случаев заражения на данный момент не выявили, заявили в Минздраве.

Кубок Шпенглера отменили из-за COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 11.35 (мск) заразились 279 507 587 человек, 5 397 218 человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (52 098 906). На второй строчке — Индия (34 786 802), на третьей — Бразилия (22 238 369), на четвертой — Великобритания (11 958 928), на пятой — Россия (10 189 722, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (816 533). За ними следуют Бразилия (618 686), Индия (479 682), Мексика (298 759), Россия (297 223).

Международный старейший турнир по хоккею Кубок Шпенглера отменили из-за коронавируса в этом году. Он был запланирован с 26 по 31 декабря в швейцарском Давосе. В соревнованиях должны были принять участие «Давос» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Фрёлунда» (Швеция), «КалПа» (Финляндия), «Спарта» (Чехия) и сборная Канады. Вчера у 17-ти игроков «Давоса» ПЦР-тесты на COVID-19 показали положительный результат.



Мировые авиакомпании отменили в период рождественских праздников около 5,7 тысячи рейсов из-за роста случаев заражения персонала штаммом COVID-19 «омикрон». Несмотря на рост заболеваемости, миллионы людей по всему миру по-прежнему планируют путешествия.



Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил вакцину против коронавируса Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech для экстренного применения среди детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Когда именно начнется их вакцинация — не уточняется.

В Китае за минувшие сутки зафиксировали 235 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 20 января, когда существовал очаг инфекции на севере и северо-востоке страны. 76 пациентов, у которых выявили коронавирус, прибыли из-за границы.

Правительство ФРГ не успевает к намеченному сроку — 8 января — привить первым компонентом вакцины 80% населения. Достичь этой цели теперь планируется к концу января 2022 года. По состоянию на 24 декабря, в Германии первым компонентом привились 73% населения, или 60 млн человек. Полностью привиты 70,7% жителей, то есть примерно 58 млн человек. В следующем году в стране ожидается сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной.

Татьяна Леухина