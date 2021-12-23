В России впервые построили за год 90 млн «квадратов» жилья — много это или мало?

В России за год было построено рекордных 90 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент страны Владимир Путин.



— Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России, — отметил он.

Еще он заявил, что программу расселения аварийного жилья планируется продлить. По словам Путина, людей необходимо срочно забирать из трущоб, то есть из ветхого жилья.

«Реальное время» вело текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера.

Фото: Максим Платонов

90 млн кв. м жилья — это:

На 7,2 миллиона больше , чем в прошлом году — 82,2 млн кв. м.

, чем в прошлом году — 82,2 млн кв. м. На 4,5 миллиона больше плана — он составлял 85,5 млн кв. м, говорил в июле министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

плана — он составлял 85,5 млн кв. м, говорил в июле министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Такой же объем жилья хотят сдать и в 2022-м, и в 2023 году.

жилья хотят сдать и в 2022-м, и в 2023 году. На 30 миллионов меньше планки, поставленной Путиным, — во время оглашения послания Федеральному собранию президент заявил, что нужно ежегодно вводить до 120 миллионов квадратных метров. Это общий целевой показатель по нацпроекту «Жилье и городская среда».

планки, поставленной Путиным, — во время оглашения послания Федеральному собранию президент заявил, что нужно ежегодно вводить до 120 миллионов квадратных метров. Это общий целевой показатель по нацпроекту «Жилье и городская среда». В три раза больше объема ввода жилья в 2000 году — 30,3 млн кв. м, и это «минималка» за весь постсоветский период. И ровно в два раза больше объема в 2007 году.



объема ввода жилья в 2000 году — 30,3 млн кв. м, и это «минималка» за весь постсоветский период. И ровно в два раза больше объема в 2007 году. 1,5 миллиона новых квартир в Казани — средняя площадь новой квартиры массового сегмента осенью составила 59 кв. метр.

в Казани — средняя площадь новой квартиры массового сегмента осенью составила 59 кв. метр. Почти в 22 раза больше объема жилья, построенного в Белоруссии в 2020 году — 4,1 млн кв. м.

объема жилья, построенного в Белоруссии в 2020 году — 4,1 млн кв. м. 9% от общего плана по вводу жилья до 2030 года — всего за девять лет в стране планируется построить 1 млрд кв. м жилья.

Дарья Пинегина