Путин: уровень безработицы в России стал ниже допандемийного
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что уровень безработицы в стране ниже, чем допандемийный. На сегодняшний день он составляет 4,3—4,4%.
«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.ОбществоВластьЭкономика
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