В Казани продают бывшее здание церкви за 90 млн рублей

В центре Казани выставили на продажу здание бывшей Спасо-Преображенской церкви за 89,9 млн рублей, расположенное на улице Университетской/Право-Булачной, 2/53, напротив комплекса «Лучано». Объявление размещено на портале «Авито».



Здание имеет площадь 636 кв. м. На территории участка расположена закрытая парковка, которая может вместить 12 автомобилей. Объект капитально отремонтирован, полностью заменены несущие конструкции, укреплен фундамент, заменены кровля и коммуникации. Внутри здания тоже сделан ремонт.

Фото: avito.ru

Сейчас здание арендует банк «Дом.РФ» — в нем расположен операционный офис организации. Договор аренды заключен на три ближайших года.

Маргарита Головатенко