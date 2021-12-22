Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, небольшой снег и до -17 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами может пойти небольшой снег, в отдельных районах республики прогнозируется туман. На дорогах гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем в Казани и Набережных Челнах ожидается -15..-17 градусов, в Альметьевске -12..-17 градусов, в Чистополе -13..17 градусов, а в Буинске -15..17 градусов.

Фото: Максим Платонов

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в столице Татарстана пик холодов придется на четверг. В этот день ожидается до -27 градусов. О том, какой будет погода в республике в Новый год, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова