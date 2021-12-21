В Набережных Челнах заселили 409-квартирный соципотечный дом

В Набережных Челнах состоялось торжественное заселение 409-квартирного дома, построенного по программе социальной ипотеки. В десятиэтажном здании будут жить работники бюджетных организаций и предприятий, многодетные семьи, врачи и дети-сироты.

— Сегодня в этот 10-этажный 10-подъездный дом заселяются 409 семей. Большая часть новоселов — это работники бюджетной сферы, которые оказывают нам помощь и поддержку в обучении, в лечении взрослых и детей. Здесь и врачи, которые получили гранты по линии республики и муниципалитета, — обратился к новоселам мэр автограда Наиль Магдеев.

В доме большинство квартир однокомнатные и двухкомнатные — 191 и 190 соответственно. трехкомнатных квартир насчитывается 28. Все квартиры оборудованы сантехникой, датчиками пожаротушения, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Заселение очередного соципотечного дома накануне анонсировал Госжилфонд при президенте Татарстана. Многоэтажка стала восьмой по счету, заселяемой им в 63-м микрорайоне Набережных Челнов.

Татьяна Демина