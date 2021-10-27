В Татарстане добыча нефти за 9 месяцев выросла на 4,5%

В Татарстане добыча нефти за 9 месяцев текущего года выросла на 4,5% и составила 25,6 млн тонн. Это на 1,1 млн тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании по итогам деятельности малых нефтяных компаний республики.

Малые нефтяные компании за этот период добыли 5 млн 237 тыс. тонн нефти. Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин доложил, что сейчас 31 малая нефтяная компания эксплуатирует 350 опасных производственных объектов на территории республики. За девять месяцев Ростехнадзор провел 39 проверок постоянного госнадзора, 13 плановых проверок и 12 внеплановых. Специалисты выявили 750 нарушений, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru

До конца года компании планируют добыть не менее 7 млн тонн нефти. С начала года по эксплуатационному бурению малыми нефтяными компаниями пробурено 259 тыс. метров горных пород, что составило 142% от запланированного годового объема. В эксплуатацию ввели 202 новые скважины.

Татьяна Леухина