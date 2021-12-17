Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор в дальнейшем может еще раз повысить ключевую ставку. Однако вероятность такого шага снизилась.

Сегодня Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1%, до 8,5%. Это максимум с 2017 года. По словам Набиуллиной, Совет директоров Банка России рассматривал варианты повышения ставки на 50, 75 и 100 базисных пунктов, пишет ТАСС.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором планируется рассмотреть возможность повышения ключевой ставки, пройдет уже в следующем году. Оно запланировано на 11 февраля 2022-го.

Фото: cbr.ru

Подробнее о сегодняшнем повышении ключевой ставки и прогнозах экспертов — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина