Набиуллина: ЦБ пока еще не добрал жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции к 4%

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор еще не добрал жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции к 4%. Об этом сообщает «РИА Новости».

На 13 декабря 2021-го инфляция в России составила 8,1%. По прогнозу Центрального банка, с учетом проводимой им кредитно-денежной политики годовая инфляция к концу следующего года будет держаться в пределах 4—4,5% и «в дальнейшем будет находиться вблизи 4%».

Набиуллина добавила, что допускается возможность еще не одного повышения ставки. Однако вероятность такого развития событий все же снизилась.

Фото: duma.gov.ru

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Последний раз такая ставка была установлена банком в сентябре 2017 года. После этого она снижалась. Повышение до 8,5% стало седьмым с начала текущего года.



Дарья Акимова