Центробанк: годовая инфляция снизится до 4—4,5% к концу 2022 года

По прогнозу Центрального банка, с учетом проводимой им кредитно-денежной политики годовая инфляция к концу следующего года будет держаться в пределах 4—4,5% и «в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. На 13 декабря 2021-го она составила 8,1%.

— Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре — ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре), — говорится в пресс-релизе Центробанка.

В Банке России напомнили, что денежно-кредитная политика, которую они проводят, нацелена на возвращение инфляции к 4%.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1%. Теперь она составляет 8,5% — максимум с 2017 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина