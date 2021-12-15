Booking.com выполнила предписание ФАС об отмене паритета цен

Нидерландская компания Booking.com выполнила требование предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об отмене паритета цен, сообщает RT.



В сообщении служба сказано, что Booking.com перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж. Были внесены изменения в Общие условия предоставления услуг и привилегированную программу.

В ноябре Booking сообщала о намерении оспорить решение о штрафе ФАС России. Тогда Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС России, которая в августе оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов.

Фото: tatarstan.ru

26 августа ФАС России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей. По данным ведомства, компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Таким образом, гостиницы не могли установить цену на свои услуги на других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.

Маргарита Головатенко