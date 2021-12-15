Booking.com выполнила предписание ФАС об отмене паритета цен
Нидерландская компания Booking.com выполнила требование предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об отмене паритета цен, сообщает RT.
В сообщении служба сказано, что Booking.com перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж. Были внесены изменения в Общие условия предоставления услуг и привилегированную программу.
В ноябре Booking сообщала о намерении оспорить решение о штрафе ФАС России. Тогда Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС России, которая в августе оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов.
26 августа ФАС России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей. По данным ведомства, компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Таким образом, гостиницы не могли установить цену на свои услуги на других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.
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