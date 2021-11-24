Booking собирается обжаловать решение суда о штрафе в 1,3 млрд

Компания Booking намерена оспорить решение о штрафе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Сегодня Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС России, которая в августе оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов.

По мнению Booking.com, правомерный размер штрафа должен составлять 150 миллионов рублей, пишет «РИА Новости».

26 августа ФАС России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. По данным ведомства, компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Таким образом, гостиницы не могли установить цену на свои услуги на других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.



Ольга Шагиева