В Буинске арестовали местного жителя за наезд на инспектора ДПС

В Буинске арестовали местного жителя за наезд на инспектора ДПС. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

Ранее судимого 28-летнего жителя отправили под стражу на два месяца за наезд на инспектора ДПС при попытке скрыться. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что в Буинске эпипаж ГИБДД заметил сильно тонированный автомобиль. Инспекторы ДПС попросили автовладельца остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В процессе погони нарушитель чуть не сбил с ног инспектора ГИБДД.



Ольга Шагиева