В Татарстане автолюбитель, пытаясь скрыться от полиции, чуть не сбил с ног инспектора ГИБДД

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане задержали водителя, который чуть не сбил с ног инспектора ГИБДД. В следственные органы направлены материалы для принятия процессуального решения по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба МВД по РТ.



В Буинске эпипаж ГИБДД заметил сильно тонированный автомобиль. Инспекторы ДПС попросили автовладельца остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В процессе погони нарушитель ехал по полосе встречного движения. Однако выехав за город, водитель не справился с управлением.

Фото: realnoevremya.ru

Один из инспекторов встал впереди машины, а второй — сбоку. Нарушитель не желал сдаваться даже после предупреждения о намерении применить табельное огнестрельное оружие. Водитель возобновил движение и чуть не сбил с ног инспектора. Затем произошел предупредительный выстрел в воздух, после чего один из полицейских несколько раз выстрелил по колесам автомобиля. Тем не менее погоня продолжилась. Однако все же автомобиль остановился, в и инспекторы разбили локтем стекло водительской двери.

Нарушителем оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный житель без водительских прав. Его доставили в отдел полиции. По итогам произошедшего составили административные материалы за управление автомобилем с тонировкой, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке машины и вождение без прав.

В прошлые выходные в Казани за водителем «Лады» устроили погоню семь экипажей ГИБДД. Наблюдать ее можно было на улице Амирхана, проспекте Победы и других улицах города.



Диана Жиленкова