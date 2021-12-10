В Москве представили форму российских спортсменов для Олимпиады-2022

В Москве в пятницу, 10 декабря, представили экипировку Beijing 2022 от компании Zasport российских спортсменов для Олимпийских игр в Пекине, сообщает ТАСС.



Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что форма практична и удобна. По его словам, ее отличают творческий подход к дизайну и высокий стандарт качества.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: zasport.com

Окончательный состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине зимой 2022 года утвердят 20 января следующего года. Пока ожидается, что в состав делегации войдут 459 человек, из которых 216 — спортсмены.

Маргарита Головатенко