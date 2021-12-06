Проект ASG «Яблоневые сады» отметили на форуме «Казаныш»

Фото: ASG

На Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш» в рамках определения лучшего объекта в Казани компания ASG направила два своих проекта. В номинации «Лучший мастер план» (нереализованные проекты) был выставлен проект комплексного освоения территории «Яблоневые сады». В номинации «Лучший историко-архитектурный объект» (реализованные проекты) — Дом Чекмарева на ул. Карла Маркса, 15/5.

«Яблоневые сады» — проект комплексного освоения территории получил III место в номинации «Лучший мастер-план».

Проект «Яблоневые сады»: юго-восток Казани рядом с п. Салмачи — 321 гектар, жилая застройка — 90 гектаров, жилые здания от трех до 19 этажей. Общая площадь планируемого к сдаче жилья — свыше 1,5 млн кв. м, площадь коммерческих помещений — 233 тыс. кв. метров.

«Яблоневые сады» — это парки, благоустроенная набережная и прилегающий лес, у каждого дома зеленое пространство, жилые здания от трех до 19 этажей. Это забота о самых маленьких: 18 детсадов в общей сложности на 5 680 мести, восемь школ на 12 тысяч учеников; это работа «у дома» — на площади в 22 га предусмотрено строительство «делового ядра» для 24,7 тысячи жителей. Это активная социальная жизнь: торгово-развлекательные центры, спортклубы, МФЦ, больницы, религиозные учреждения; это решение многих проблем для жителей Салмачей, Куюков, Вишневки. Тактико-технические характеристики проекта разработаны компанией «Аванпроект».

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К реализации проекта ASG будет привлекать как местных, так и федеральных девелоперов. Перед тем как приступить к реализации проекта, необходимо утвердить проект детальной планировки в Управлении архитектуры г. Казань.

Директор по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов прокомментировал присуждение награды:

«Сегодня это нетипичный проект для города! Проектов подобного масштаба, со сформированными подходами проектирования, рассмотрения, согласования, в Казани на данный момент не реализуется. В этом проекте идет речь о комплексном освоении новых территорий, фактически сотнях гектаров, с созданием объектов инфраструктуры, развитием дорожной сети. Задач такого уровня в новейшей истории Казани город еще не решал, и поэтому на осмысление предлагаемых нами подходов уходит серьезное время. В течение полугода шло рассмотрение, корректировка и доработка направленных в Управление архитектуры концепций развития данных участков. Эти концепции были разработаны с участием местных и федеральных экспертов, чтобы учесть современные подходы и исключить риск градостроительных ошибок при проектировании таких крупных территорий.

Теперь на основе концепций будут разработаны уже детальные проекты планировок территорий (ППТ). В материалах ППТ будут отражены планировочная структура, красные линии, формат и объемы застройки, места размещения соцобъектов, коридоры инженерных сетей — все это уже с привязкой к координатам для загрузки в комплексную муниципальную геоинформационную систему. В утверждаемой части данных документов будут закреплены этапы освоения, прописана четкая очередность строительства дорог, жилья, социальных объектов. В числе первоочередных мероприятий, прописанных в этапах ППТ, предусматривается разработка проектов планировок линейных объектов. Мы обсуждаем с городскими властями дорожную карту по их подготовке, ставим себе задачу завершить эту работу и выйти на утверждение до конца года.

Первые же шаги по освоению этих территорий сделаны уже несколько лет назад. Компанией ASG была разработана и передана в Управление архитектуры города Казань схема улично-дорожной сети на восточную часть города, учитывающая развитие на данных территориях новых жилых микрорайонов. Впоследствии эта схема, с учетом анализа и доработок НИИ Генплана города Москвы, легла в основу нового Генерального плана Казани, а на данных территориях закреплены зоны формирования перспективных жилых районов, а также зоны деловых и производственных ядер — точек деловой активности. Таким образом, реализуя принцип самодостаточности территорий, как с точки зрения рабочих мест, так и с точки зрения объектов обслуживания и досуга, мы минимизируем излишнюю миграцию населения между районами Казани. Этот шаг позволит разгрузить город в часы пик, снизив уровень пробок.

Сегодня наша принципиальная позиция как собственников этих земель — утвердить конкретную планировочную структуру, показатели и правила застройки данных территорий, документально закрепить их в виде проектов планировок. Иначе, если сегодня продавать их по частям, после это может стать еще одной головной болью для города, когда каждый из новых собственников будет тянуть одеяло на себя. Тогда возможности реализовать комплексные проекты в интересах горожан, будущих жителей Казани и жителей окружающих ее территорий, уже не представится.

Благодарю организаторов за возможность принять участие в таком конкурсе и мероприятии. В нашей работе, работе девелоперов и градостроителей, очень важно придерживаться принципа открытости и находиться в постоянном развитии, так как мы проектируем здания и новые территории — жизнь людей на годы вперед. И важно как подводить итоги и оценивать проделанную работу, так и обмениваться опытом и приобретать знания. Инвестиционная группа компаний ASG готовит крупные территории под новую комплексную застройку в Казани и агломерации, что сегодня так нужно застройщикам, и данный форум поможет нам применить новые идеи, привлечь специалистов для создания качественной среды — функционально продуманных территорий для будущего строительства новых и современных городских микрорайонов».