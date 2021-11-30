Прокуратура намерена с автодилера «Рольф» взыскать 12,85 млрд рублей

Прокуратура РФ подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд рублей с крупнейшего в России автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. Об этом говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации.

Иск принял к производству Химкинский городской суд. Решение по нему было принято 24 ноября 2021 года. Было арестовано имущество компании в пределах суммы исковых требований. В компании сообщили, что автодилер уже сформировал сумму денежных средств, необходимую для обеспечения иска.

«Рольф» с исковыми требованиями не согласился и намерен защищать свои интересы в суде. РБК со ссылкой на гендиректора автодилера сообщает, что все центры компании работают в штатном режиме.

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В 2019 году в отношении основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Бизнесмена, не живущего в России, заочно арестовал суд. Тогда появилась информация о возможной продаже компании, однако вскоре семья предпринимателя передумала продавать ее.



Дарья Акимова