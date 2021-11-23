На обеспечение бесперебойной работы ГИСТ Татарстана потратят 85,3 млн рублей
На эксплуатацию и обеспечение бесперебойного функционирования Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Татарстана (ГИСТ РТ) потратят 85,3 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ «Центр цифровой информации РТ». Подрядчик должен предоставить оборудование, коммутаторы, точки беспроводного доступа и комплектующие для бесперебойного функционирования сети беспроводного доступа к ГИСТ РТ.
Подать заявку можно до 14 декабря. Оценивать первые части заявок будут 15 декабря, вторые части — 20 декабря.
В Татарстане утвердили масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан», на реализацию которой с 2022 по 2024 годы власти РТ готовы потратить более 12 млрд рублей. Из них лишь 1 млрд возьмут из федерального бюджета. Ожидается, что по программе, помимо прочего, все государственные и муниципальные органы власти должны будут иметь доступ к государственной интегрированной системе телекоммуникаций.
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