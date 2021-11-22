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В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19

18:29, 22.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От COVID-19 умерли: женщины 1959, 1937, 1960, 1934, 1939, 1960 годов рождения и мужчины 1939 и 1947 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в республике умерли 1 185 человек от COVID-19.

В Татарстане за минувшие сутки подтвердилось 259 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в республике подтвердилось 36 053 случая COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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