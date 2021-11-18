В Татарстане во время избирательной кампании в Госсовет республики фонды кандидатов собрали 1,9 млн рублей

Фото: пресс-служба Государственного совета РТ

В Татарстане на проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Госсовета предусмотрели 800 тысяч рублей из средств регионального бюджета. В эту сумму вошли расходы на изготовление бюллетеней и информационных листовок, плакатов о кандидатах, оплату труда членам избиркомов и др.

57,8% расходов составило изготовление печатной продукции. Контрольно-ревизионная служба ЦИК РТ с участием ревизоров других ведомств проверила и признала верными финансовые отчеты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время проведения избирательной кампании все девять кандидатов открыли специальные избирательные счета для создания избирательных фондов. В общей сложности поступило 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Дополнительные выборы депутатов Госсовета республики проводились в Азинском и Студенческом одномандатных округах. В Госсовет РТ шестого созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 избран Эмиль Хуснутдинов, по Студенческому одномандатному избирательному округу №24 — Ренат Сибгатуллин.

Диана Жиленкова