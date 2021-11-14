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На Dubai Airshow показали внутреннее оснащение самолета Aurus

15:38, 14.11.2021
На Dubai Airshow показали внутреннее оснащение самолета Aurus
Фото: realnoevremya.ru

На авиасалоне Dubai Airshow Россия продемонстрировала салон бизнес-джета Aurus, кадры приводит «РИА Новости».

Во внутренней части судна на базе Sukhoi Superjet 100 две зоны — в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон оснащен подсветкой.

Кокпит рассчитан на двух пилотов. Лайнер может преодолеть расстояние до 7,2 тысячи километров. Как рассказал представитель SSJ, человеческое участие в управлении воздушным судном — минимальное, а «система управления самолетом — высочайшего уровня безопасности».

Самолет Sukhoi Superjet 100 в стиле бренда Aurus впервые представили на Международном авиасалоне Dubai Airshow. Мероприятие проходит в ОАЭ с 14 по 18 ноября.

Маргарита Головатенко
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