Вирусолог Альтштейн: возможное введение QR-кодов в транспорте станет стимулом к вакцинации

Возможное введение QR-кодов в транспорте может создать дополнительный стимул к вакцинации среди россиян. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, такая мера повлияет все же не на всех: на ярых «антиваксеров» они не подействуют. Однако остальные решат вакцинироваться, поскольку отсутствие QR-кода сделает жизнь неудобной. И они сделают прививку, чтобы вернуть удобства жизни, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что в России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Они прорабатываются оперативным штабом совместно с профильными ведомствами.

Диана Жиленкова